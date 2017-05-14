100 ألف قيمة التأهل

أبها ـ حسن ذيبان | Monday, 15 May 2017 - 01:01 am

حمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي نجران معهم في رحلتهم إلى حفر الباطن، وعودًا من مصلح آل مسلم رئيس النادي، تمثلت في منح كل لاعب مبلغ 100 ألف ريال، في حال تخطيهم عقبة الباطن وخطف بطاقة التأهل إلى دوري الأضواء، عندما يلاقي خصمهم يوم غدٍ الثلاثاء في مباراة الملحق؛ لتحديد الهابط والصاعد إلى دوري المحترفين.

وكان فريق نجران قد أقام معسكرًا داخليًّا بأحد الفنادق في الرياض، استمر يومين، وأجرى آخر تدريباته على ملعب الصائغ، وسيجري فريق نجران تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب اللقاء.