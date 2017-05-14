عبد الغني للنصراويين: حددوا موقفكم

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

أبلغ حسين عبد الغني قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، رغبته في الاستمرار بالملاعب لموسمين مقبلين، "تبقى في عقده موسم مع النصر"، موضحًا أنه سيواصل اللعب، ومرحبًا باستمراره في قيادة الفريق لموسم جديد.

وبحسب مصادر قريبة من النادي، كشفت عن أن عبد الغني أكد من خلال اجتماعه مع إدارة ناديه، وجود عرضين لديه، أحدهما من نادٍ محلي، والآخر من الخليج، مبينًا أنه يتمنى الاستمرار في فريق النصر، وأنه لن يلتفت إلى أي عروض، في حال قدم له النادي عرضًا من أجل البقاء فيه.