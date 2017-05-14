“مسك الخيرية” تشارك في تنظيم منتدى الأعمال

الرياض ـ الرياضية | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" مشاركتها في تنظيم المنتدى العالمي للأعمال الذي سيعقد في العشرين من شهر سبتمبر المقبل في مدينة نيوورك الأمريكية لمناقشة موضوعات: التجارة، مستقبل العولمة، نشوء قيادة اقتصادية جديدة على الصعيد العالمي ومحركات النمو العالمي مع القدرة البشرية على الابتكار والتحسين. ويتزامن انعقاد المنتدى الذي تنظمه شركة بلومبيرج بالشراكة مع "مسك الخيرية" وعدد من الشركات مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل، بحضور رؤساء الدول والوزراء والرؤساء التنفيذيين والمنظمات غير الحكومية، حيث يعد المنتدى منصة تضم الأعمال التجارية والحكومات ضمن اقتصادات ضخمة وأخرى ناشئة لتحقيق الازدهار الاقتصادي ودعمه.

وأوضح بدر العساكر الأمين العام لمؤسسة "مسك الخيرية" في تصريح صحفي، أن "مسك الخيرية" مؤسسة غير ربحية تعمل على تطوير البرامج لتمكين الشباب السعودي من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد السعودي والعالمي، وتعمل مع شركاء عالميين ضمن المنظمات غير الحكومية والقطاعات الحكومية وقطاع الشركات لتسهيل عملية التنظيم لمثل هذه المنتديات.