النجعي خسائر المباريات الودية ستقودنا للأفضل

أولسان - الرياضية | Sunday, 14 May 2017 - 22:40 pm

أكد سامي النجعي قائد المنتخب السعودي للشباب أنهم استفادوا من المباريات الودية الثالث التي خاضها الأخضر الشاب في معسكره الحالي المقام في مدينة أولسان الكورية الجنوبية والذي يأتي ضمن تحضيرات المنتخب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاما، الذي ينطلق في كوريا الجنوبية الشهر الجاري، وكان الأخضر قد خسر المباريات الثالث التي لعبها أمام كوريا الجنوبية وكوستاريكا مباراتين، وقال في تصريحه: "كافة الأمور في المنتخب تسير بالشكل المطلوب ونحن جاهزون لخوض المونديال". وحول الخسائر في المباريات الودية الثالث، رد بقوله: "الأهم في المباريات الودية هو الاستفادة الفنية منها بعيدا عن نتيجة المباراة والسعي إلى تصحيح الأخطاء ونحن استفدنا جيدا من المباريات التي لعبنها وسنعمل على تصحيح الأخطاء من خلال المونديال".