تدشين جهازين لمحاكاة التدريب على الطيران

جدة ـ واس | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

دشّنت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران أمس، جهازين تشبيهيين لمحاكاة التدريب الأساسي للطيران لاستخدامهما في تأهيل متدربي الطيران خلال المرحلة الانتقالية في التدريب الأساسي، على الطائرات المروحية إلى الطائرات النفاثة.

وحضر مراسم التدشين المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وشارك فيها الكابتن بدر بن أحمد العليان رئيس الوحدة الإستراتيجي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، والكابتن سلطان بن منديل الضويحي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وعدد من القيادات بقطاع العمليات الجوية والقطاعات ذات العلاقة بالطيران في "السعودية".

ويعدّ جهاز التشبيه لمحاكاة الطيران "ALSIM ALX" من أحدث أجهزة التدريب الثابتة تقدماً في مجال التدريب الأساسي والتهيئة للتدريب المتقدم، ما يحاكي عدة أنواع من الطائرات والمحركات، كونه محطة تدريب متصلة بغرفة القيادة، يتحكم من خلاله بالظروف المناخية والأجواء الافتراضية.