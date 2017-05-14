علاج السكري والتكميم دون جراحة

الرياض ـ واس | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

ينظم كرسي السمنة، في جامعة الملك سعود بعد غد الأربعاء، المؤتمر الدولي وملتقى الخبراء في جراحات السمنة وعلاج السكري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، في قاعة مكارم بفندق الماريوت بالرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة خبراء أمراض السمنة من 20 دولة في العالم.

وأفاد الدكتور عائض بن ربيعان القحطاني، رئيس المؤتمر المشرف على كرسي السمنةأن المؤتمر سيناقش موضوع "تكميم المعدة دون جراحة"، عن طريق ورشتين واحدة للتدريب على التكميم، والأخرى عن التغذية بعد عمليات السمنة، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب عن آخر ما وصل إليه العلم من أجهزة ومنتجات تخص أمراض السمنة وطرق معالجتها، وجراحات السمنة عند الأطفال، وعقد اجتماع خبراء السكري وجراحات السمنة.