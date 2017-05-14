الحداد: المسيليم يتفوق على المعيوف

جدة ـ عبدالغني الشريف | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

وصف عبدالهادي الحداد حارس الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي "سابقاً" نهائي كأس الملك بين الأهلي والهلال بــأنها "قمة الكرة السعودية"، إذ إنها تجمع أفضل فريقين سعوديين حالياً من حيث المستوى والتكامل الفني ونخبة اللاعبـــين المحليــين والأجانب.

وتوقع الحداد أن تكون مباراة مفتوحة بين الفريقين، مشيراً إلى أن الفوز على الهلال يأتي بالضغط على اللاعبين منذ البداية.

وعن قوة الحراسة في الفريقين قال الحداد: الحراسة في الأهلي والهلال جيدة بوجود ياسر المسيليم وعبدالله معيوف ولكن يتفوق المسيليم بخبرته وجاهزيته وتألقه الكبير في المباريات الأخيرة، وبالتأكيــد المعيـوف أعطى استقراراً لحراسة الهلال التي كانت تعاني عدم الاستقرار في آخر ثلاثة مواسم.