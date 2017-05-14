النهار حديث أخضر.. والمساء لعب “بلوت”

جدة ـ أحمد اللوقان | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

يوجد بشكل يومي عدد من مشجعي النادي الأهلي على اختلاف أعمارهم في إحدى زوايا النادي الواقع بحي الرحاب بجدة، إذ تسيطر على أحاديثهم غالباً أمور الفريق الأول لكرة القدم.

وتكونت هذه الجلسة منذ سنوات طويلة، إذ لم يمل ولا يكل أصحابها من الحضور بشكل يومي حتى بعد وقت الإجازات، يتسلى بعضهم بلعبة "البلوت" حتى وقت متأخر من الليل.

ومن بين رواد هذه الجلسة محمد الجعيد عضو شرف النادي الأهلي الذي أكد أن هذا أفضل مكان لقضاء وقت ممتع مع أصدقائه والحديث عن كل مستجدات النادي.

وقال الجعيد خلال زيارة "الرياضية" له في الموقع: "لا حديث لنا هذه الأيام سوى النهائي المرتقب على كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجمعهم بالفريق الهلالي".

وأضاف: "نعشق هذه البطولة تاريخياً ونحبها، نحن الأكثر فوزاً فيها وهي البطولة الأغلى على قلوبنا جميعاً كسعوديين وبحول الله سنكسب اللقاء ونبقي الكأس في جدة، على الرغم من قوة الهلال الفريق المتمرس وبطل الدوري".

واختتم الجعيد حديثه وقال: "مباريات الفريقين دائماً ما تكون مثيرة وقوية ومن الصعب تتوقع نتيجتها فهي لا تخضع لمقاييس فنية، ويكسب فيها الفريق الأفضل في المستطيل الأخضر".