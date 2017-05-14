الأخضر يخسر للمرة الرابعة.. والشهري يراقب السنغال

أنسان ـ الرياضية | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

خسر المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم مواجهته الرابعة والأخيرة أمام منتخب الأوروجواي أمس الأحد، ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة أنسان في كوريا الجنوبية استعداداً للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً التي ستنطلق السبت المقبل في كوريا الجنوبية. وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب جويانق بهدفين، مقابل لا شيء.

ودخل سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي اللقاء بقائمة مكونة من: محمد اليامي، حسان تنبكتي، عبد الإله العمري، أنس الزباني، علي الأسمري، يوسف الحربي، عبد الرحمن الدوسري، حسن القيد، فهد الرشيدي، سامي النجعي، ومنصور المولد.

وأجرى الشهري خلال المباراة العديد من التغييرات بدخول عبد الرحمن اليامي بدلاً عن منصور المولد، وأيمن الخليف بدلاً عن حسن القيد، وخالد السميري بدلاً عن سامي النجعي، وناصر الدوسري بدلاً عن عبد الرحمن الدوسري، ونايف كريري بدلاً عن فهد الرشيدي، ومحمد بصاص بدلاً عن علي الأسمري، وصالح الوحيميد بدلاً عن محمد اليامي.

حضر اللقاء موسى الزياد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المنتخبات.

من جهة أخرى، حضر سعد الشهري، مدرب الأخضر المواجهة الودية التي جمعت منتخبي كوريا الجنوبية والسنغال، وذلك لمتابعة الأخير الذي سيواجه الأخضر في بداية مشواره في مباريات كأس العالم في 22 مايو الجاري.