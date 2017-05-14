هجر يدفع ثمن البطاقات أمام وج الانضباط تغرم الأهلي والفيصلي وسييرا

الرياض ـ الرياضية | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأهلي "15.500" ريال، والفيصلي "22,500" ريال، لتأخر الناديين في النزول إلى أرضية الملعب للمرة الثانية للأهلي، والثالثة للفيصلي في الموسم الجاري، الأمر الذي أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويعد القرار غير قابل للاستئناف.

وغرمت اللجنة خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد "25,000" ريال لامتناعه عن الحضور إلى المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، ويعد القرار قابلاً للاستئناف.

كما غرمت نادي هجر "5.000" ريال لحصول ستة من لاعبي الفريق الأول على بطاقات صفراء أمام وج، ضمن بطولة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، ويعد القرار غير قابل للاستئناف.