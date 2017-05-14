العروبة يتفادى عقوبة حسم النقاط

عرعر ـ أنور قمقوم | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

أغلقت إدارة نادي العروبة، قضية اللاعب الكاميروني تشارلز إيدو، التي كانت تهدد الفريق الأول لكرة القدم في النادي بحسم نقاط من رصيده في دوري الأولى.

وسبق أن طالب اللاعب الكاميروني تشارلز ببقية المستحقات، ورفع قضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشارك إيدو مع العروبة في الدوري السعودي للمحترفين قبل هبوطه إلى دوري الأولى.

وأكد لـ"الرياضية" عبدالعزيز الرويلي عضو مجلس إدارة العروبة، أن اللاعب سبق أن رفع قضية للفيفا يطالب بمستحقات سابقة، وقد صدر حكم بإنهاء كافة الأمور المتعلقة باللاعب مع النادي وتسوية الخلاف بين الطرفين قبل تاريح 20 أبريل الماضي أو سيتم خسم 6 نقاط من العروبة.

وبيّن الرويلي أن إدارة العروبة قامت بتسوية الخلاف وتحويل المبلغ قبل التاريخ المحدد.

وأضاف: "بالفعل تحركنا قانونياً من أجل حفظ حقوق النادي، ومحاولة تسديد المستحقات قبل وقوع العقوبات، وتم تسليم القضية للمحامي المتخصص خالد أبو غرارة، وتم تشكيل فريق عمل لإنهاء هذا الملف".