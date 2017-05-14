إصابة كنو.. تمزق في الأربطة

الرياض ـ الرياضية | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

تعرض عبد الله كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون، لإصابة بتمزق في أربطة المفصل، بعد مشاركته في مواجهة الهلال مساء أول أمس، ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي انتهت هلالية 4ـ3.

وبات كنو في حاجة إلى وضع الجبيرة على قدمه لثلاثة أسابيع، قبل خوض برنامجه التأهيلي استعداداً للمشاركة في تحضيرات فريقه للموسم الجديد.

كما يخضع زميله طلال عبسي، لعملية تنظيف غضروف الركبة، مطلع رمضان المقبل، ينتظم بعدها في برنامج تأهيلي لمدة شهر.