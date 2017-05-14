التعاون يقترب من مختار الوحدة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

اقتربت إدارة نادي التعاون من التعاقد مع ثالث هدافي الدوري السعودي للمحترفين مختار فلاتة مهاجم فريق الوحدة.

وتعمل إدارة التعاون على إنهاء التعاقد رسمياً خلال اليومين المقبلين، بعد أن أبدى فلاته رغبته في الانتقال إلى القصيم، وخوض تجربة احترافية جديدة مع التعاون الموسم المقبل.

وتأتي رغبة التعاون في ضم فلاتة إلى صفوفه بعد تألقه مع فريقه هذا الموسم، وتصدره الهدافين المحليين برصيد 16 هدفاً.

يذكر أن مختار فلاتة يبلغ من العمر 29 عاماً، شارك مع الوحدة في 23 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام بعد كل من عمر السومة مهاجم الأهلي برصيد 24 هدفاً، والغيني إسماعيل بانجورا برصيد 18 هدفاً.