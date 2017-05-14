دورة تدريبية في الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Monday, 15 May 2017 - 00:00 am

انطلقت دورة الرخصة الآسيوية "C" للتدريب في نادي الفتح للمرة الثانية أمس الأحد، تحت إشراف كامل من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويقدم الدورة المحاضر الوطني سمير هلال.

وتستقطب الدورة عدداً من المدربين، وتقام على فترتين، الأولى نظرية داخل قاعة الاجتماعات في نادي الفتح، والفترة الثانية عملية على أحد ملاعب النادي الرديفة، وتستمر هذه الدورة لمدة 13 يوماً متواصلة، وتعتبر دورة الرخصة الآسيوية "c" أول دورة تأسيسية يحتاجها المدرب للتطوير، وخاصة في مجال تدريب البراعم.