اللقب لن يروح

جدة ـ محمد العيدان | Tuesday, 16 May 2017 - 00:00 am

تفاءل بعض مشجعي النادي الأهلي من كبار السن بتحقيق الفوز على الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي، عندما يلتقي الفريقان في النهائي، وهو تكرار لمواجهة كأس السوبر التي حقق الأهلي لقبها في بداية الموسم.

وأبدى عدد من المشجعين ثقتهم بنجوم فريقهم في تعويض ضياع بطولتين محليتين وخطف كأس الملك وبعدها البطولة الآسيوية التي يلعب بها الفريق في دور الـ 16 ضد الأهلي الإماراتي.

"الرياضية" التقت ببعض من مشجعي الأهلي في حي الهنداوية جنوب مدينة جدة وتحدثوا عن النهائي المرتقب.



مستويات سيئة

أوضح سعيد علي أنه يريد أن يحقق فريقه الأهلي البطولة الأغلى هذا الموسم بعد المستويات الضعيفة التي قدمها في الدوري وكأس ولي العهد وقال: "الأهلي العام الماضي خرج ببطولتين وهذا الموسم افتتح بكأس السوبر لكن بعدها مر بسوء مستوى في العديد من المباريات وأظن أن تغيير المدرب كان له دور في ذلك". وأضاف: "أرفض الذهاب إلى الملعب في الفترة الحالية لكبر سني، إذ يتجاوز عمري 60 عاماً ولا أستطيع مزاحمة الجماهير وكذلك قلبي الصغير لا يتحمل الخسارة أيضاً".



أصعب مواجهة

شدد حسن عامر على ثقته الكبيرة بنجوم الأهلي في حسم اللقاء مع الهلال في النهائي وإسعاد الجماهير المتعطشة للكأس الغالية وقال: "أصعب مباراة للفريق هذا الموسم، فكلنا تفاؤل بالهداف عمر السومة والقائد تيسير الجاسم بحسم نتيجة المباراة وأن تذهب الكأس إلى شارع التحلية بجدة:".

وزاد: "الرمز الأمير خالد بن عبدالله تعب من أجل هذا الفريق، لذا نحن بحاجة إلى هذه البطولة ولاعبو الأهلي قادرون على الاحتفاظ بها".



مواجهات الكلاسيكو

أشار مصطفى عدوية إلى أنه يفضل مشاهدة مباريات الأهلي الجماهيرية في البيت بعيداً عن الملعب والإزعاج وقال: "رغم جمالية ملعب الجوهرة إلا أنني لم أحضر إلا مواجهة واحدة كانت للفريق مع نجران والسبب أنها غير جماهيرية مما أغراني على حضورها والاستمتاع بالأجواء الكروية".

وأضاف: "المواجهات الكبيرة مثل الديربي والكلاسيكو دائماً ما تكون مزحومة ويكون الذهاب إليها صعباً وهذا يجعلني أفضل مشاهدتها في المنزل أو مع الأصدقاء"، مبيناً أنه يتوقع فوز الأهلي لكن بصعوبة لأن خصمهم الهلال صعب ولديه أسماء مميزة هذا الموسم.



ضياع السيارة

يروي عباس عامر قصة طريفة حدثت له أثناء حضور إحدى مباريات الأهلي العام الماضي ويقول: "توقفت عن حضور المباريات من 30 عاماً والسبب كبر السن وارتباطي بأعمال يومية". ويضيف: "أجبرني أحد الأصدقاء على حضور مواجهة للأهلي الموسم الماضي قبل تتويجه بطلاً لدوري جميل وكان الفريق في أفضل مستوياته وذهبنا إلى هناك ولكن بعد المباراة حدث أن أضعنا السيارة نظراً لكبر مساحة مواقف ملعب الجوهرة وجلسنا ساعتين نبحث عنها حتى تدخل رجال الأمن ووجدناها أخيراً ولكن بعد تعب شديد حينها أخذت عهداً على نفسي بعدم الذهاب إلى الملاعب".

ووجه عامر نصيحة خاصة إلى أحد نجوم الأهلي اللاعب مصطفى بصاص بعد إبعاده مؤخراً بسبب هبوط مستواه وقال: "اللاعب خريج مدرسة الأهلي ويملك موهبة جميلة وكنا نتطلع إلى أن يكون أحد نجوم الكرة السعودية ولكن فجأة هبط مستواه مما أجبر مدرب الفريق على إبعاده". وأضاف: "يجب على بصاص أن يعرف أن الكرة هي مصدر رزقه وأن يحافظ على مستواه وأن يعود لنا نجماً كما نعرفه".