الرحاب.. يسرق ألقاب الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 16 May 2017 - 00:00 am

تجاور النادي الأهلي في حي الرحاب العديد من المحال التجارية التي أخذت من الموقع فرصة استثمارية كبيرة لخدمة المارة أمام زاوية البوابة الجنوبية وهي مدخل اللاعبين.

وتكتظ تلك المنطقة بالجماهير وبشكل دائم، الأمر الذي بات مغرياً للمستثمرين لجذب الزبائن.

ولم تقتصر الاستثمارات على ملابس الرياضية فقط ، بل تجاوز أكثر من ذلك بكثير، فباتت المغلسة، والمواد التموينية، والمطاعم التي تقدم العصائر والوجبات السريعة، جلها وضعت عليها مسميات وألقاب النادي الأهلي.

وتشهد واجهة هذه المحال تجمعات جماهيرية كبيرة، خاصة قبل المواجهات الكبيرة والحاسمة والنهائيات للفريق الأهلاوي، إذ يزيد الإقبال الجماهيري على تلك المحال.

ويكشف أصحاب بعض المحال أن اسم واجهة المحل يغري الجماهير من أجل الشراء، فضلاً عن الجودة فيما يتم عرضه، والنظافة فيما يخص مطاعم الوجبات السريعة التي تقدم الساندويتش والعصائر الطازجة.

ويؤكد آخر من الساكنين بالقرب من المحال أنه دائماً ما يتبضع من هذه المحال بحكم أنها مجاورة لمنزله، بغض النظر عن الاسم، فهو كما يؤكد يقتني احتياجاته بغض النظر عن أهلاوية صاحب المحل.

وتحدث بدر السهلي أحد الزبائن لـ"الرياضية" وقال: أنا أهلاوي والاسم مغرٍ لي جداً وأنا حريص على الشراء من هنا، من أجل ذلك فنحن جميعاً أهلاويون وهو يستحق أن ندعمه. فيما قال أسامة الصالح: أنا من سكان الحي وهذه المحال الأقرب لمنزلي ومن الطبيعي أن أشتري منها ولاعلاقة لي بكرة القدم.