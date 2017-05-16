عواجي يقترب من العودة

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 16 May 2017 - 00:00 am

بدأ عواجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إعداده للعودة من الإصابة وبرنامجه العلاجي في عيادة النادي مع الجهاز الطبي للفريق بعد انتهائه من التأهيل في مستشفى سباتير بأكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان عواجي أجرى عملية جراحية هناك على يد أحد الأطباء البلجيكيين المختصين في الكاحل بعد تعرضه لكسر مضاعف في الساق وخلع بالمفصل.

وقدم عواجي مع الوحدة مستويات لافتة أدت إلى نقل خدماته إلى الأهلي بأمر من السويسري جروس وانضم بعض الفترات إلى تشكيلة مارفيك في المنتخب السعودي الأول. ومن المتوقع أن يكون عواجي جاهزاً في فترة الإعداد للموسم القادم وهو الأمر الذي ترغبه الجماهير الأهلاوية كونه إضافة كبيرة للفريق.