السومة قوة هجومية للأخضر

جدة ـ عبدالغني الشريف | Tuesday, 16 May 2017 - 00:00 am

توقع عبدالرحمن أبو سيفين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً أن تكون المواجهة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع فريقه أمام الهلال في جدة متكافئة.

وقال: "الأهلي لديه مشكلة في إصابات اللاعبين مثل مهند عسيري وعمر السومة ومصطفى بصاص وعلي عواجي، بعكس الهلال، الذي لا يعاني من أي إصابات، بل إن هجوماً كاملاً في الأهلي سيغيب عن النهائي، مشيراً إلى أن ميزة الأهلي وجود حلول تهديفية عديدة لديه من خلال فيتفا والمقهوي وإسلام سراج وعبدالفتاح عسيري والمؤشر".

وأضاف: "أتوقع مباراة كبيرة خاصة أن الأهلي لم يحرز إلا بطولة كأس السوبر في بداية الموسم، وهو بطل الثنائية الموسم الماضي، لذا روح اللاعبين لابد أن تكون قوية، وإن كانت مشاركة السومة ستزيد من قوة الفريق داخل أرض الملعب.