نريد ضم الكأس إلى الدوري

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 16 May 2017 - 00:00 am

أبدى عبدالله المعيوف حارس الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزهم على التعاون في دور نصف نهائي البطولة، مبيناً أن الوصول إلى النهائي دافع كبير نحو تحقيق اللقب المهم الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب جميع السعوديين والرياضيين وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقديم كل ما نملك من أجل إسعاد جماهيرنا في هذه الموجهة المهمة".

وعن ضم الفريق لمجموعة كبيرة من اللاعبين وعدم الاعتماد على قائمة واحدة هذا الموسم، قال: "كل لاعب يسعى دائماً للمشاركة بصفة أساسية لخدمة الفريق، ولكن بالتأكيد أن الفريق يملك عدداً من اللاعبين المميزين وجميعنا نسعى لخدمة الفريق ونلعب كمجموعة واحدة".

واختتم المعيوف حديثه وقال: نأمل في ضم بطولة الكأس إلى الدوري في هذا الموسم، الذي قدمنا فيه مستوى رائعاً توج بتحقيق لقب الدوري والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والآن في نهائي كأس أغلى البطولات".