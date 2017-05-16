بعزيمة الرجال.. لن تفلت

جدة ـ عبدالغني الشريف | Tuesday, 16 May 2017 - 00:00 am

وصف عضو شرف الأهلي فايز رجب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع فريقه أمام الهلال بالمواجهة الصعبة والقوية.

وقال دائماً ما تكون مواجهة الفريقين ممتعة ومفتوحة خاصة في اللعب الهجومي لوجود نجوم مميزة في الفريقين هم الأفضل في ملاعبنا، مشيراً إلى أنه يحترم الهلال كفريق قوي وبطل الدوري لكن الأهلي لا يمكن أن يخرج من الموسم من دون أن يحقق بطولة وكأس الملك هي بطولتنا المفضلة.

وأضاف: "أوجه رسالة للاعبي الأهلي وأقول لهم أنتم رجال أسعدتم الجماهير الموسم الماضي وننتظر منكم الآن تحقيق الكأس والتأهل إلى دور الثمانية في آسيا وهو ما سيعوضنا قليلاً عن فقدان الدوري".

وأضاف: "رغم الغيابات في آخر مباراتين، ظهر فريقنا بروح وقتالية عاليتين أشعرتانا بعودة أهلي الموسم الماضي وقوته ولا شك أن اللعب بقتالية في النهائي أمام الهلال سيجعل الكأس أهلاوية وسيعيد الفرحة لجماهيرنا".

ووصف رجب الدعم الشرفي للفريق قبل النهائي بالعمل الإيجابي والمميز من رجالات الأهلي ولا شك أن العمل الجماعي هو ما سينتج بطولات ونحن سنقف ونساند اللاعبين وإدارة الرئيس أحمد المرزوقي وثقتنا فيهم جميعاً كبيرة أنهم سيكونون رجالاً ويفرحون الجماهير رغم قوة الخصم".