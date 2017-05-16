السعودية تجربة مميزة لنجوم الكرة الأرجنتينية

حوار - علي القناص | Tuesday, 16 May 2017 - 00:00 am

تحدث بيدرو تروجليو، نجم الكرة الأرجنتينية الأسبق عن بداياته الكروية في الدوري الأرجنتيني، مشيراً إلى أن ريفربليت وبوكا جونيورز من أهم الديربيات على مستوى العالم. وأضاف أن بطولة الليبرتادورس هي أهم بطولة في أمريكا الجنوبية.

بيدرو تحدث أيضا عن انتقاله للاحتراف في إيطاليا، واصفاً التجربة بأنها حلم كل اللاعبين كونها تضم كوكبة من أفضل نجوم الكرة العالمية.. بيدرو تحدث أيضا عن المحطة الثالثة في مشواره وهي آسيا، وتحديداً اليابان مشيراً إلى أنه قضى فترة جميلة هناك، وخاصة أنه لم يجد الضغوط التي كان يشعر بها في الدوري الإيطالي.. بيدرو تحدث عن الكثير من القضايا الأخرى الخاصة بمشواره مع الكرة، وفيما يلي مضابط الحوار.

ـ ابتدأت ركل الكرة في سن مبكرة في ناد كبير على مستوى العالم وقارة أمريكا "ريفربليت"، ثم واصلت حتى أصبحت لاعباً محترفاً في الفريق الأول، وكما يعلم الكثيرون أن الديربي بين الريفر وبوكا جونيورز من أهم الديربيات على مستوى العالم، حدثنا عن تحضيرك وشعورك في هذا الحدث الكبير؟

الديربي بين ريفربليت وبوكا جونيورز أهم حدث موسمي، لحظات رائعة لا تنسى، تكون في الملعب تتحمل مسؤولية أمام آلاف المتابعين، خاصة إذا كنت شخصاً مميزاً داخل الملعب.

ـ حققت مع ريفربليت بطولة الدوري وبطولة كونتننتال وبطولة الليبرتادورس، ما أهي أهم بطولة بالنسبة لك؟ ولماذا؟

بالنسبة لي بطولة الليبرتادورس هي الأهم لأنها أول بطولة دولية لنا وكانت صعبة جدا، أما بطولة الكونتننتال فقد كانت مجرد مباراة واحدة فقط.

ـ بعد أن قضيت أياماً مميزة في ريفربليت تلقيت عرضاً للانتقال لنادي فيرونا الإيطالي، حدثنا عن سير المفاوضات حينها؟

الانتقال إلى إيطاليا حلم أغلب اللاعبين وقتها، وكان الدوري الإيطالي يسمح بلعب ثلاثة أجانب فقط لكل فريق، عند انتقالنا كان الدوري الإيطالي يضم كوكبة مميزة من لاعبي كرة القدم مثل جوليت وكلينزمان وفان باستن وماتيوس ومارادونا وريكارد إلخ، انتقلت أنا وكانيجيا معا من ريفر بليت إلى فيرونا.

ـ أول مباراة مثلت فيرونا كانت أمام ميلان بوجود كوكبة من النجوم خاصة الثلاثي الهولندي جوليت، فان باستن، وريكارد، وفقت في مساعدة فريقك بالفوز بتلك المباراة حيث أحرزت هدف الفوز، ما هو شعورك بعد تلك المباراة خاصة أنك كنت مميزاً فيها وساعدت فريقك على الفوز؟

شعور مميز أن تلعب أمام فريق عظيم بوجود فان باستن وجوليت ومالديني وريكارد وباريزي، علماً بأنه دائماً يحالفني الحظ في أول مباراة مع أي فريق جديد.

ـ بعد فيرونا انتقلت إلى نادي لاتسيو ثم إلى إسكولي، حدثنا عن هاتين التجربتين؟

لعبت مع لاتسيو موسمين كسبت خلالهما خبرة كبيرة من هذا النادي، بعدها انتقلت إلى إسكولي واستمريت 4 مواسم حافلة وأصبحت قائد الفريق.. منحتني جماهير إسكولي حباً وتقديراً كبيرين.

ـ بعد أوروبا انتقلت إلى قارة أخرى هي قارة آسيا، تحديداً في اليابان مع نادي فوكوكا، هل تأقلمت سريعاً؟ وما هي أجمل لحظاتك هناك؟

ذهبت إلى اليابان وقضيت هناك مواسم في هذا البلد العظيم، لعبت خلالها لنادي فوكوكا، المدينة جميلة جداً، البطولة اليابانية لا يوجد فيها ضغوط كالتي كنت أواجهها في الدوري الإيطالي، قضيت أوقاتاً جميلة جداً خلال مسيرتي العملية في اليابان.

ـ بعد مسيرة عملية طويلة قضيتها خارج الأرجنتين، حطت بك الرحال مرة أخرى في بلدك الأم الأرجنتين، تحديداً مع نادي جيمنازيا دي لابلاتا، قضيت معهم لحظات جميلة وكانت مشاعر الجماهير تجاهك ممتازة، بعد اعتزالك اللعب قام النادي بحجب رقم القميص الخاص بك 21، تكريماً لك.. ما هي مشاعرك تجاه هذا التكريم؟

عند التحاقي بيجمينازيا دي لابلاتا كانت علاقتي بالجماهير عظيمة، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد عملي مدرباً في النادي، أما بخصوص حجب رقم قميصي من قبل النادي فهو حقيقة شعور عظيم لا يوصف، ولا ينسى وهذا الأمر سيبقى محفوراً في قلبي.

ـ شاركت مع المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 1990م في إيطاليا، مع كوكبة من النجوم مارادونا وكانيجيا وبورتشاقا الخ، كما تعلم جميع اللاعبين يحلمون بالمشاركة في نهائيات كأس العالم.. بعد أن تحقق حلمك بلبس شعار الأرجنتين في هذا المحفل العالمي، هل يمكن وصف شعورك حينها؟

أنت محق تمثيل شعار بلدك ولبس قميص منتخبك الوطني والمشاركة في نهائيات كأس العالم حلم أي لاعب، والمشاركة في هذه البطولة العالمية تعتبر أعلى درجة في المسيرة العملية لأي لاعب، وأنا كنت محظوظاً حيث مثلت منتخب بلادي في هذه البطولة وسجلت هدفاً وشاركت في المباراة النهائية.

ـ مستوياتكم كانت مميزة في هذه البطولة، وكانت مباراتكم أمام البرازيل من أصعب المحطات، أحرجوكم كثيراً في تلك المباراة، كيف تغلبتم عليهم؟

تلك المباراة لا تصدق، البرازيل كانت مهيمنة بالكامل على مجريات المباراة، لكن بفضل عبقرية دييجو مارادونا وإبداع كانيجيا فزنا بنقاط المباراة.

ـ في المباراة النهائية أمام ألمانيا، قدمت الأرجنتين مستوى مميزاً لكن لم تظفر باللقب، ماذا كان ينقصكم لخطف اللقب الثالث وتحقيق المجد للأرجنتين؟

في الشوط الثاني من المباراة لعبنا فترة طويلة بعشرة لاعبين فقط، واحتسبت لألمانيا ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، عموماً ألمانيا كان فريقاً مميزاً وقدم مستويات كبيرة طوال مسيرة البطولة ويستحق اللقب، ونحن راضون عما قدمناه في البطولة والوصول للنهائي والحصول على ميدالية المركز الثاني.

ـ هل لديك فكرة عن الكرة العربية وخاصة الكرة السعودية؟

هناك كثير من المدربين واللاعبين الأرجنتينيين الذين لعبوا في السعودية، وهي بالنسبة لهم تجربة جديدة رائعة ومميزة.

ـ في رأيك من هو أفضل لاعب في العالم؟

أنا أودّ أن أختار نجماً في كل حقبة بالترتيب: ديستيفانو، بيليه، مارادونا وميسي، هم أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم.

ـ كثير من المدربين الأرجنتينيين حققوا نجاحات كبيرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط مثل سيميوني، بوكاتينو، سامباولي، بييلسا، ورامون دياز إلخ.. ما هو السر خلف نجاح المدرسة التدريبية الأرجنتينية؟

في اعتقادي نحن منذ الصغر نلعب تحت ضغط كبير، ونلعب مباريات وبطولات صعبة ويطلب منك الفوز دائما، في النهاية تشعر أنك البطل. فالمدرسة الأرجنتينية التدريبية تمتد من هذا الإرث.

ـ شكراً لكم على هذا اللقاء.