الظفرة: الهلاليون قللوا من قيمة خربين.. ولدينا أفضل من عرضهم

الرياض - الرياضية | Tuesday, 16 May 2017 - 13:50 pm

واصلت إدارة نادي الظفرة الإماراتي التصريحات بشأن مفاوضات نادي الهلال للاعبها السوري المعار إليه عمر خريبين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقد ذكرت صباح أمس الإثنين: " الظفرة يعتذر لنادي الهلال السعودي بشأن شراء بطاقة اللاعب عمر خربين، علماً بأن عدة أندية إماراتية أبدت رغبتها بشراء بطاقة اللاعب الذي قاربت إعارته لنادي الهلال على الانتهاء".



قبل أن يؤكد أحمد عمران لموقع "الرياضية" مساء أمس الإثنين: "إدارة الظفرة ترفض بيع بطاقة اللاعب عمر خربين، لكنها لن تمانع إعارته، والأولوية لنادي الهلال".

وأضاف: "وصلنا خطاب رسمي من نادي الهلال بشأن بطاقة خربين ورفضنا ذلك تماماً".



فيما ذكر الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي "توتير" مساء اليوم: "الهلال قلل من قيمة اللاعب لأسباب تعاقدية، عمر خربين لاعب كبير أثبت نفسه في كل ناد لعب له، لدينا عروض أفضل من عرض الهلال".