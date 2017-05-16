إعلان المرشحين لرئاسة وعضوية التعاون

بريدة - الرياضية | Tuesday, 16 May 2017 - 14:30 pm

أعلن نادي التعاون مساء اليوم الثلاثاء، القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي التي ستعقد يوم الخميس 7 رمضان 1438هـ.



وجاءت قائمة المرشحين المعلنة كالتالي:



أولاً:

مرشح رئاسة مجلس الإدارة :

محمد القاسم



ثانياً:

مرشحو عضوية مجلس الإدارة :

علي الشايعي

عبدالعزيز الروضان

فهد المحيميد

يوسف الوابلي

تركي الشبرمي

صالح النغيمشي

سعود الوتيد





وعلى ذات الصعيد، يفتح باب الطعون اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، وذلك حسب البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الصادر من اللجنة العامة للانتخابات.