جون تيري: لم أحسم أمري بشأن الاعتزال

لندن - الفرنسية | Tuesday, 16 May 2017 - 14:58 pm

كشف قائد تشلسي جون تيري مساء أمس الإثنين، بعد مساهمته في قيادة فريقه إلى فوز احتفالي بلقب الدوري الإنجليزي على حساب واتفورد (4-3) في مباراة مؤجلة من المرحلة 28، أنه لم يحسم أمره بشأن اعتزاله في نهاية الموسم من عدمه.



ويخوض تيري الذي سجل أمس الإثنين الهدف الأول لتشلسي المتوج باللقب، ثم سرعان ما تسبب بعد لحظات بهدف التعادل لواتفورد، مباراته الأخيرة في الدوري بقميص النادي اللندني الأحد المقبل في ختام الموسم ضد سندرلاند.



وكرم المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي القائد تيري بإشراكه أساسيا للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر الماضي، ومنحه فرصة تسجيل هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 16يناير 2016 والـ67 في 716 مباراة خاضها بقميص النادي اللندني، الذي أمضى فيه 22 عاماً وأحرز معه 15 لقباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2012.



وبما أنه بلغ السادسة والثلاثين من عمره، كان من المتوقع أن يسدل تيري الستار على مسيرته بعد المباراة الأخيرة لفريقه في 27 مايو الحالي، ضد الجار اللدود أرسنال في نهائي مسابقة الكأس الإنجليزية.



لكن قلب الدفاع لم يحسم أمره في ظل اهتمام بورنموث وسوانزي سيتي، الذي كان مدربه في الطاقم الفني لتشلسي وكان مساعداً للمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي من 2009 إلى 2011.

وقال تيري: "لم استبعد حتى الآن إمكانية أن تكون مباراة الأحد الأخيرة لي قبل الاعتزال، الأمر مرتبط بحصولي على العرض الملائم، وحينها سأجلس مع عائلتي للبحث فيه، إن كان هنا في إنجلترا، في الخارج أو أينما كان".



وواصل "بصدق، لم أتخذ أي قرار حتى الآن، وأنا أقيم كافة خياراتي في الوقت الحالي".



وأكد تيري الذي ارتدى شارة القائد في 579 مباراة، بأنه لم ينو يوماً حرمان اللاعبين الشبان من شق طريقهم من خلال مواصلة اللعب،

وقال: "لم أكن يوماً ذلك اللاعب المتمسك بالبقاء في الفريق رغم التقدم في العمر، والذي يقف في وجه طموحات اللاعبين الشبان".



وتوقع كونتي بأن يواصل تيري مشواره لما بعد الموسم الحالي، مجيبا على سؤال بشأن احتمال اعتزال قلب الدفاع الدولي السابق، بالقول: "كلا، بالتأكيد كلا، جون تيري يريد مواصلة اللعب، أتمنى الأفضل له ولعائلته، تشلسي سيكون منزله على الدوام لأن جون، قبل كل شيء، رجل وأسطورة ولاعب رائع بالنسبة لتشلسي، وبالنسبة للفريق الذي سيقرر مواصلة المشوار معه".



وواصل: "اتطلع لرؤيته يرفع كأس الدوري الممتاز، وأعتقد أن جميع اللاعبين يريدون رؤية ذلك، إنها النهاية المثالية بالنسبة لجون".