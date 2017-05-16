دمج 3 أندية إماراتية تحت مسمى شباب الأهلي دبي

دبي - الفرنسية | Tuesday, 16 May 2017 - 15:19 pm

أعلنت حكومة دبي الثلاثاء عن دمج 3 أندية الأهلي والشباب ودبي، في كيان واحد تحت مسمى شباب الأهلي دبي، حيث سيخوض النادي الجديد غمار موسم كرة القدم في الإمارات لموسم 2017-2018.



وأصدرت حكومة دبي المحلية عبر مكتبها الإعلامي بيانا جاء فيه: "محمد بن راشد يأمر بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واح،د يحمل اسم نادي شباب الأهلي دبي".



وتم تعيين حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي ورئيس النادي الأهلي رئيساً للنادي الجديد، ومكتوم بن محمد نائباً أول للرئيس وأحمد بن محمد نائباً ثان.



وأكد البيان: "تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الدمج برئاسة خليفة سليمان، ونقل الأصول والممتلكات والشركات التابعة للأندية وكافة الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاستثمارية والمخصصات المالية للكيان الرياضي الجديد".



ونقل البيان عن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله: "هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً".



وجاء القرار مفاجئاً، ولاسيما أنه جاء بعد 24 ساعة من إجراء الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرعة الموسم 2017-2018، كما أنه دمج ناديين يعدان منافسين تقليديين هما الأهلي والشباب.



ويعد الأهلي من أعرق الأندية الإماراتية، وأحرز الأول لقب الدوري 7 مرات، ومسابقة الكأس 8 مرات، في حين نال ثاني الدوري 3 مرات والكأس 4 مرات.



وبالنسبة لدبي فهو صعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى.