الإصابة تبعد سامي خضيرة عن نهائي كأس إيطاليا

روما - الألمانية | Tuesday, 16 May 2017 - 16:01 pm

أعلن المتحدث باسم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن اللاعب الألماني سامي خضيرة سيغيب غداً الأربعاء عن مباراة نهائي بطولة كأس إيطاليا، التي ستجمع نادي السيدة العجوز ومنافسه لاتسيو.

وتعرض خضيرة 30 عاماً لإصابة في الفخذ، خلال مباراة العودة للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليتقرر غيابه عن مباراة الغد على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

وبالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا، لن يشارك خضيرة في أخر مباراة لفريقه في الدوري الإيطالي أمام نادي كروتوني مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد خضيرة أن إصابته ليست خطيرة، وأنه سيكون جاهزاً لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الثالث من يونيو المقبل في العاصمة الويلزية كارديف.

وغاب خضيرة اليوم الثلاثاء عن حضور حفل استقبال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، للفريقين المتأهلين لنهائي كأس إيطاليا.