سيدة الأعمال الأهلاوية ترصد مكافآت خاصة لنهائي كأس الملك

الرياض - الرياضية | Tuesday, 16 May 2017 - 23:10 pm

قدمت (سيدة الأعمال) الأهلاوية اليوم مكافآت التأهل التي قد وعدت بها، وذلك عن طريق عضو شرف النادي وأمين عام المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف خالد أبوراشد، وقد تسلمت إدارة النادي الدعم الذي شمل اللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بعد التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وبعد أن قدمت سيدة الأعمال دعمها فإنها وعدت بمكافآت (خاصة) عند تحقيق الفريق كأس خادم الحرمين الشريفين بعد غد الخميس للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخ النادي.



من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد المرزوقي بإسمه ونيابة عن أعضاء المجلس دعم سيدة الأعمال الأهلاوية، واصفاً دعمها بالغير مستغرب من سيدة الوفاء، واستمراراً لدعمها للكيان الأهلاوي في الموسم الماضي والموسم الحالي والذي كان له أثر كبير على الفريق الأهلاوي، متمنياً أن يحقق الفريق الكأس الأغلى واستلامه من يد خادم الحرمين الشريفين وهذا بحد ذاته فخر وشرف عظيم.