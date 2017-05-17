لجنة تراقب مدربي الاتفاق

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

تدرس إدارة نادي الاتفاق إنشاء لجنة فنية متخصصة، بعقود رسمية تكون مهمتها مراقبة عمل الأجهزة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم، وتقييم عمل المدرب بشكل دوري، وإعداد تقارير فنية مفصلة عن أداء اللاعبين وخاصة غير السعوديين منهم، على أن تكون مشكّلة من عدد من اللاعبين والفنين السابقين في النادي، وعضوية مدرب الفريق الجديد.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر أن التفكير في اللجنة جاء بعد أن لمست عدم صحة قرارات الإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي قرر الاستغتاء عن محمد الصيعري لعدم حاجته له، ثم تألق المهاجم بشكل كبير مع التعاون.

من جهته، أكد بندر العليو عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق، أن هذه اللجنة ستكون رسمية ومتفرغة للفريق، وقال لـ"الرياضية": "نحن لدينا تصور لهذه اللجنة التي سيكون لها توصيف وظيفي دقيق ومهام محددة، بعيدة عن الارتجالية، وستكون موجودة في النادي بشكل يومي لتقييم عمل المدرب، ومن ثم مناقشته في قراراته الفنية، وهي تنظر موافقة مجلس الإدارة عليها".

من جانب آخر، نفى العليو أن يكون الاتفاق فاوض التونسي ناصيف البياوي مدرب الرائد لتولي مهمة تدريب الفريق الاتفاقي، مؤكداً أنهم يفاوضون أربعة مدربين ليس منهم البياوي أو مدرب أرجنتيني، وقال: "مازلنا نتفاوض مع الروماني جالكا، ولم نتفق بعد".