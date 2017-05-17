منتخب الشباب يستأنف تحضيرات السنغال

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

يعاود المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم اليوم تدريباته التحضيرية للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً التي تنطلق السبت المقبل في كوريا الجنوبية، وكان سعد الشهري مدرب المنتخب منح أمس الثلاثاء اللاعبين راحة عن الحصة التدريبية.

من جهة أخرى، أقام رياض المباركي سفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا أمس حفل عشاء لبعثة المنتخب السعودي التي تقيم معسكراً إعدادياً بمدينة أنسان.

وأقيم حفل العشاء في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في سيئول، بحضور موسى الزياد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المنتخبات رئيس بعثة المنتخب السعودي، وجميع أعضاء الأخضر، ومنسوبي السفارة. يذكر أن الأخضر يقص مشواره في البطولة أمام السنغال الإثنين المقبل.