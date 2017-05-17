6 أندية تشارك في دورة تبوك

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

تقرر أن تنطلق دورة تبوك الدولية في نسختها الثانية في 31 يوليو المقبل، بعد موافقة الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، خلال لقائه أمس باللجنة المنظمة ممثلة في علي الرماح المدير العام لشــــركة RPM المنظمة لدورة تبوك، وغانم القحطاني رئيس اللجنـــة الإعلامية، وذلك بحضـــور ناصر الخريصي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية.

واطلع الأمير فهــــد بن سـلطان خلال اللقاء على آخر الاســتعدادات والتجهيــزات لإقامة بطولة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، بمشاركة ستة فرق محلية وعربية وأوروبية، مشيداً بالنجاح الكبير الذي تحقق للبطولة في دورتها الأولى، وحث على مضاعفة الجهود لإظهار البطولة في دورتها الثانية بالصورة المشرفة، والعمل بجهد أكبر لاستقبال الضيوف والمشاركين في البطولة، مرحباً بجميع الوفود المشاركة.

من جهتــه، كشــــــف لـ"الرياضية" علي الرمـاح عن موافقـة عدد من الأندية الأوروبيــــة والعربيـــــة والسـعودية على المشاركة في الدورة، وقال: "قطعنا مرحلة متقدمة في المفاوضات لحرصنا على تواجد الأندية القوية فنياً والأكثر جماهيرية، مشيداً بحرص الأمير فهد بن سلطان أمير منطقـــة تبوك ودعمه لدورة تبوك الدولية منذ انطلاقتها وتوجيهاته ومتابعته المستمرة للإعداد للنسخة الثانية".

وأوضح أن نظام الدورة في نسختها الثانية يختلف عن الأولى التي انطلقت بأربعة فرق، وستوزع الأندية في الدورة المقبلة على مجموعتين "3 أندية في كل مجموعة".

يذكر أن ناديي إشبيلية وريال بيتيس الإسـبانيان قد أبديا الموافقة على المشاركة في الدورة، إضافة إلى موافقة مبدئية من العين الإماراتي والأهلي السعودي.