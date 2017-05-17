100 لاعب يتنافسون في ديراب

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

نظم نادي ديراب للجولف على ملاعبه الدولية في ضاحية ديراب غرب مدينة الرياض، بطولة “بنك باكستان الوطني” 2017 المفتوحة للجولف بمشاركة واسعة من اللاعبين بلغ عددهم 100 لاعب من مختلف الجنسيات، يتقدمهم عدد من لاعبي المنتخب السعودي للجولف، وذلك برعاية كل من البنك الوطني الباكستاني وشركة أوريكس ليسينج وأمريكان إكسبريسأودما شمران للتجارة المحدودة وعثمان علي بوتا.

وتأتي البطولة ضمن برنامج بطولات نادي ديراب السنوية، التي تحظى باهتمام واسع من السفارة الباكستانية بالرياض ومن منسوبي السفارة واللاعبين الباكستانيين في رياضة الجولف، حيث تجد البطولة اهتماماً من اللاعبين: خورشيد أحمد طارق جافيد وخالد رجا وأحمد رجا وعرفان حنيف وطارق خان وظفر خان ومراد ميرزا وشمشاد صديقي وعارف حسين ونديم ميرزا وطارق سردار ومن الدكتور طارق خان.