منتخب السنوكر يستعد للآسيوية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

يستعد المنتخب السعودي للسنوكر للمشاركة في البطولة الآسيوية للسنوكر، التي ستقام في قيرقستان نهاية الشهر المقبل، بإقامة معسكر إعدادي بقيادة الكابتن أحمد العنزي المدير الفني للمنتخب، وبإشراف مباشر من محمد القازلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات. ويشارك في المعسكر اللاعبون: عمر العجلاني وأحمد عسيري وسليمان المسفر وهاني العويضي وأحمد سرحان. ويسعى منتخب السنوكر إلى مواصلة إنجازاته الدولية التي كان آخرها اللعب على النهائي في البطولة الآسيوية للسنوكر، وتحقيق المركز الثاني عن طريق اللاعب عمر العجلاني، كما يطمح المدرب العنزي إلى تحقيق إنجاز جديد مع المنتخب يضاف للإنجازات السابقة.