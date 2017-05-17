250 في سباق الشركات للمشاة والعدائين

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

أقامـت الهـيئـة العامـة للرياضة، ممثلةً في وكالة شــؤون الرياضـة أمـس، فعالية سباق الشركات الأول للمشاة والعدائين للجري لمسافة ثلاثة كيلو مترات في كورنيش الواجهة البحرية في مدينة الخبر.

وشارك في السباق ٢٥٠ مشاركاً يمثلون ١٣ شركة، أغلبهم من الشركة السعودية للكهرباء، إذ شهد السباق تنافسا من كافة المتسابقين الذين تفاعلوا مع أهداف السباق المتمثلة في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط الرياضي وتفعيل الرياضة المجتمعية بين فئات المجتمع، حيث يعد السباق من ضمن الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقوم بها الهيئة العامة للرياضة مواكبة لمبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وسيقام سباق مماثل في محافظة جدة يوم الـ ٢٤ من مايو الجاري، في مركز "رد سي مول" التجاري.