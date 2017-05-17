غدا.. خادم الحرمين الشريفين يرعى نهائي كأس الملك

جدة ـ واس | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ غدا الخميس، المباراة الختامية في مسابقة كأس الملك لكرة القدم بين فريقَي الأهلي والهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

ورفع محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة التي تأتي تجسيداً حقيقياً لما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من دعمٍ واهتمامٍ دائمين من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تعد خير تتويج للموسم الرياضي الحالي، متمنياً التوفيق للفريقيْن، وتقديم ما يليق بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

من جانبه، رحب عادل عزت رئيس اتحاد الكرة بخادم الحرمين الشريفين بين إخوانه وأبنائه الذين يتطلعون بكل الشوق إلى هذا الشرف الكبير ولسان حالهم يقول هللتم أهلا ووطئتم سهلا.

وقال: يتشرف الرياضيون ومنسوبو ومحبو كرة القدم السعودية في مختلف بقاع الوطن بتشريف سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله" المباراة النهائية على أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف: أسأل المولى عز وجل أن ينال هذا التنافس الأخوي الرياضي الكبير استحسان مقامكم الكريم، وأن يحفظ لهذا البلد قائده ومليكه.