الأنجال بطلاً لتعليم غرب مكة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Wednesday, 17 May 2017 - 00:00 am

تحت شعار"مكافحة السمنة وأهمية ممارسة النشاط البدني"، حصل فريق مدرسة الأنجال على كأس المركز الأول في بطولة معلمي مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة، بعد فوزه في المباراة الختامية على الفرقان الأهلية بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل السلبي دون أهداف، وحصل الفرقان على كأس المركز الثاني، وقام مدير مكتب غرب مكة خالد الجابري بتوزيع الجوائز على لاعبي الفريقين، بحضور نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، وباسم منقل أمين عام نادي الوحدة، وعبد الفتاح الهوساوي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة.

وأقيمت البطولة بمجمع مدارس الشيخ عبد الرحمن فقيه بمشاركة 120 لاعباً مثلوا 16 فريقاً من مدارس غرب مكة، ولاقت اهتماماً خاصاً من خالد الجابري مدير مكتب التعليم بغرب مكة، وعبد الفتاح الهوساوي مشرف التربية الرياضية.