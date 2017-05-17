جروس في مؤتمر النهائي: السومة لم يجهز 100‎%‎.. والبطولة تهمنا أكثر من الهلال

جدة - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 13:35 pm

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن نهائي كأس الملك يهم فريق الأهلي أكثر من الهلال الذي حقق الدوري المحلي، موضحاً أن الفريق سوف يعمل بكل جد لإسعاد الجماهير الأهلاوية العاشقة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة التي تجمع الأهلي والهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقال جروس عن الغيابات في خط هجوم الفريق: "الكابتن عمر السومة تدرب بشكل مميز في الأيام الأخيرة، ولكن جاهزيته لم تصل لنسبة 100%، ولدينا 24 ساعة لتقرير ما إذا كان عمر جاهز للقاء أو لا".



وأضاف: "لدينا عدد من الحلول والخطط الهجومية، في غياب عدد من مهاجمي الفريق، ولدينا عدد من لاعبي الوسط القادرين على حل أزمة غياب المهاجمين، فالفريق يلعب بجماعية في النواحي الهجومية".



وعن طريقة لعب خصمه الهلال قال: "الهلال يملك ظهيري جنب مميزين، ولابد أن تكون لدينا الإدارة القوية، لندافع عن مرمانا، ولنسجل في مرمى عبدالله المعيوف".



وختم حديثه مؤكداً، بأنه لابد من أن يتحلى الفريق بالشجاعة والتقدم إلى الأمام في النواحي الهجومية، فالخطط الدفاعية لا تحقق الانتصار.