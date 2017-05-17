الآسيوي يعلن إقامة مباراة بيرسيبوليس ولخويا القطري بدون جمهور

كوالالمبور - الألمانية | Wednesday, 17 May 2017 - 14:28 pm

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة بيرسيبوليس الإيراني وضيفه لخويا القطري، والمقرر إقامتها في 23 مايو الجاري ، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، بدون جمهور.



وذكر الاتحاد الآسيوي بموقعه على الأنترنت اليوم الأربعاء، بأن القرار جاء بسبب سوء سلوك جماهير بيرسيبوليس خلال مباراة دور المجموعات من البطولة أمام الوحدة الإماراتي في الثامن من مايو الجاري، حيث قامت جماهير بيرسيبوليس بإشعال الألعاب النارية في الدقيقة 88 من المباراة، مما عرض سلامة الملعب للخطر.



وبعد ارتكاب ثلاث مخالفات في نسخة عام 2015 من دوري أبطال آسيا، كان قد تقرر معاقبة بيرسيبوليس بخوض مباراة واحدة دون جمهور مع تعليق العقوبة لمدة عامين، ونظرا لأن المخالفة الأخيرة وقعت خلال فترة التعليق، فقد تقرر تلقائيا تنفيذ عقوبة خوض الفريق لمباراة دون جمهور، إلى جانب تغريم بيرسيبوليس عشرة ألاف دولار.



وتقام مباراة بيرسيبوليس ولخويا في ذهاب دور الستة عشر على ملعب آزادي في طهران.