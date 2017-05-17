دياز: الجوهرة أرض الهلال.. وغيابات الأهلي لا تعنينا

جدة - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 15:50 pm

أبدى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رغبته في الانتصار في آخر المسابقات المحلية والتي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مؤكداً أن المباراة تجمع فريقين عريقين يملكان عناصر فنية مميزة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس الملك الذي يجمع الهلال والأهلي مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وأكد دياز أن طريقة لعب الهلال لن تتغير: "النهائي يعني الشيء الكثير للفريقين، ولكن لا أعتقد أنه سوف يسبب ضغوط عليهما، طريقتنا الهجومية لن تتغير".



وعن تهيئته النفسية للاعبين قال: "التحضير الذهني أكثر من جيد، وعناصر القريق أثبتوا في أكثر من مباراة حاسمة أنهم أهل للثقة".



وأضاف: " الهلال حقق الدوري بجدارة، وحطم أرقاماً قياسية، ويقدم مستويات رائعة، وهذه حوافز لتحقيق البطولة غداً".



وعن الغيابات في الفريقين قال: "فريقنا مكتمل الصفوف، باستثناء لو بوناتيني، ولن يؤثر علينا غياب أو تواجد لاعب في الأهلي، وهذا لا يعنينا، وأثبتنا ذلك في أكثر من مناسبة".



وختم رامون دياز حديثه، بساعدته في لعب النهائي في ملعب الجوهرة، كون اللعب هناك يعتبر على أرض الهلال، نظير المساندة الجماهيرية القوية والمحفزة التي يتلقاها الفريق في "الجوهرة المشعة"، مؤكداً أن الطقس لن يؤثر على مستوى اللاعبين.