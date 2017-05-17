هيئة الرياضة ورابطة المحترفين تبدآن تجهيزات الموسم المقبل

الرياض - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 17:25 pm

بدأت رابطة دوري المحترفين السعودي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة تجهيزاتها للموسم الرياضي المقبل 2018/2017م، حيث قام وفد من هيئة الرياضية أمس الثلاثاء بزيارة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، والتي ستستضيف مباريات نادي أحد المشارك للمرة الأولى بدوري المحترفين.



وتم خلال الزيارة الوقوف على مدى جاهزية المدينة الرياضية، وملائمتها لمتطلبات دوري المحترفين، إذ سيتم إعادة زراعة أرضية الملعب، على أن تقوم الرابطة والهئية خلال الفترة المقبلة بعدة زيارات تفقدية للمدينة، بالإضافة إلى بقية ملاعب الأندية التي ستقام عليها مباريات المسابقة، للوقوف على جاهزيتها ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها خلال الموسم الماضي.