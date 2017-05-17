غداً.. الأخضر الشاب يختتم معسكره الإعدادي لكأس العالم

أنسان - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 18:45 pm

يختتم منتخبنا الشاب يوم غدٍ الخميس معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية، على أن تنتقل بعثة الأخضر إلى مدينة أنشون تحضيرًا لبدء منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقام في كوريا الجنوبية.



وعلى الصعيد الميداني، استأنف الأخضر الشاب تمارينه مساء اليوم الأربعاء، ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل في كوريا الجنوبية.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تبعها تمارين الإطالة، عقبها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية تحت إشراف مدرب منتخبنا سعد الشهري، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين السرعة.