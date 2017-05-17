الدوري الإماراتي يتقلص إلى 12 فريقاً بعد الدمج

رويتز - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 19:28 pm

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء، مشاركة 12 فريقاً في دوري المحترفين في الموسم المقبل، بدلاً من 14 فريقاً بعد دمج عدد من الأندية.



وقال الاتحاد عبر تويتر: "قرر مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم أن تكون عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين 12 فريقا".



وأضاف: "سيتم تقييم نظام المسابقة وعدد الفرق المشاركة قبل نهاية الموسم القادم".



يأتي القرار بعد يوم واحد من الإعلان عن دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في كيان رياضي واحد يحمل اسم "نادي شباب الأهلي دبي".



كما تم الإعلان عن دمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد يحمل اسم "نادي الشارقة الثقافي"



ورحب الاتحاد الإماراتي بقرارات الدمج، وأكد أنه سيتحمل مسؤولياته تجاه هذه المتغيرات وتأثيرها في شكل مسابقة دوري المحترفين.