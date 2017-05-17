أحمد خضر يتوج بذهبية سباق 110م حواجز

باكو - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 19:39 pm

انتزع العداء السعودي أحمد خضر ذهبية سباق 110م حواجز، بعد أن جاء أولاً في السباق الذي جرى اليوم، في اليوم الثاني لمنافسات أم الألعاب في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة الذي يستضيفها الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وقاد خضر السباق منذ البداية مؤكداً إصراره على نيل الذهب وهو الذي أنهاه بفارق الأمتار الثلاثة عن أقرب منافسيه بزمن 13.68 ثانية، معلناً الميدالية الذهبية الثالثة للسعودية في منافسات الدورة، رافعاً عدد الميداليات السعودية في الدورة حتى نهاية منافسات اليوم إلى تسع ميداليات (3 ذهبية و6 برونزية).