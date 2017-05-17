تايكوندو السعودية تحرز برونزيتان في الدورة الإسلامية

باكو - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 19:59 pm

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو سعود المولد، الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كجم، في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة "باكو2017"، عقب خسارته من نظيره الأذربيجاني الذي نال الذهبية فيما ذهبت الفضية للاعب إيران.



وأضاف لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو حمد المبروك، الميدالية التاسعة للسعودية عندما نال برونزية وزن تحت 58 كجم، عقب خسارته من نظيره المغربي عمر خيال بنتيجة 16-11.



وكان ماجد المبروك لاعب المنتخب السعودي للتاسكوندو، قد تأهل لدور الثمانية وخسر في هذا الدور مما أبعده عن المنافسات مبكراً.