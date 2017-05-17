اتحاد الكرة يعلن التوقيع مع البنك الأهلي غداً

الرياض - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 21:27 pm

يوقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد رعاية مع البنك الأهلي التجاري يوم غدٍ الخميس، وذلك بحضور عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد وسعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري .



من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن توقيع عقد الشراكة الجديد مع البنك الأهلي هو استمرار لفتح آفاق الشراكة مع القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة وذلك لتنفيذ خطط ورؤى اتحاد كرة القدم السعودي في المستقبل بالتعاون والشراكة مع رعاته، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تأتي من منطلق حرص مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على تحقيق أهدافه المنبثقة من رؤية المملكة 2030.



وأكد عادل عزت على أن فكر الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا قائم على تفعيل محاور الاستثمار الرياضي وتطوير منصات تجذب الرعاة للمساهمة في تعزيز الموارد المالية للانطلاق نحو عصر ذهبي جديد لكرة القدم السعودية.