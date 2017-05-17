لاعبو الأخضر يختتمون معسكرهم ومارفيك يمنحهم 72 ساعة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 22:25 pm

أختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي بحصة تدريباته على ملاعب التدريب بنادي الشباب، وتأتي هذه الفترة ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.





وعلى الصعيد الميداني بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين اعتياديه تنوعت ما بين اللياقية والتكتيكية تركزت على دقة التمرير و السرعة و تنفيذ العرضيات المثالية، واختتمت الحصة التدريبية التي أشرف عليها بيرت فان مارفيك المدير الفني، بتقسيمه على ربع مساحة الملعب.



من جهة أخرى منح مارفيك لاعبي المنتخب راحة لمدة ٣ أيام، على أن تبدأ الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي يوم السبت القادم بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة 20 – 27 من شهر مايو .