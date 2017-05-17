موافقة كويتية على تجديد إعارة الأنصاري للاتحاد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 17 May 2017 - 23:07 pm

أعلنت إدارة نادي القادسية الكويتي مساء اليوم الأربعاء موافقتها على تجديد إعارة اللاعب فهد الأنصاري موسماً آخر مع نادي الاتحاد السعودي، مقابل 200 ألف دولار للنادي الكويتي بخلاف حصة اللاعب.



جاء ذلك عبر تغريدة بثها الحساب الرسمي للنادي الكويتي في "تويتر"، جاء فيها :" مجلس إدارة نادي القادسية يوافق على تجديد إعارة اللاعب فهد الأنصاري الى نادي الاتحاد السعودي مقابل 200 ألف دولار للنادي بخلاف حصة اللاعب".



يذكر أن الدولي الكويتي فهد الأنصاري أنهى موسمه الأول مع الاتحاد الذي قدم له بداية هذا الموسم ونال فيه رضا مسيري النادي السعودي ليطلبوا تجديد إعارته من جديد.