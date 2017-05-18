اليوم.. يتحدد القرار الأخير

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 18 May 2017 - 00:00 am

شارك السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في تدريب فريقه مساء أمس، بعد العلاج المكثف والتقوية التي أجراها له الجهاز الطبي بالفريق، ولكن لازالت مشاركته أساسياً معلقة بيد السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق، الذي لم يتخذ القرار النهائي.

وتشير الأنباء إلى أن السوري سوف يشارك في شوط المباراة الثاني، وحسب النتيجة لفريقه.

وكان الفريق قد أجرى مرانه الأخير قبل لقاء الهلال في نهائي كأس الملك اليوم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية"الجوهرة" وسط متابعة شرفية بحضور الأمير فهد بن خالد والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل عند الساعة السابعة مساء وكان ترفيهياً خفيفاً كالعادة ليلة المباريات. وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين، عدا مهند عسيري الذي يعاني من إصابة التمزق والتي يحتاج أسبوعاً آخر للتعافي منها.

وبعد التدريب، توجه اللاعبون عبر الحافلة الخاصة بهم إلى فندق "الهيلتون" مقر إقامة معسكرات الفريق الدائم لإقامة معسكر الفريق.