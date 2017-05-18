لدينا الشجاعة لإيقافهم وإسقاطهم

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 18 May 2017 - 00:00 am

أوضــح السـويســري جروس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أنهم ينتظرون مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بحماس شديد، مشيرا إلى أن تحقيق البطولة يهمهم أكثر من فريق الهلال بطل الدوري.

وقــال جروس خلال المؤتمــــر الصحفي أمس :"نعرف كرة القدم تعتمد على الإنجازات نريد الفوز بالبطولة من جديد لذلك سنبدأ بشكل جيد وتنظيم مميز كوننا على أرضنا".

وأضـاف "لدينا شجاعة للتقدم وخطة دفاعية أمام الهلال حتى نصل إلى الهدف المنشود " .

وأضاف "هذه المباراة ســوف نهديهــا لجمهور الأهلــي وسنعمل بأقصى جهدنا لنعيد لهم الكأس ونسعدهم".

وعن المهاجم عمر السومة ومدى جاهزيته في مباراة اليوم قال:"السومة تدرب بشكل رائع في تدريب أمس الأول لكن جاهزيته لم تصل للشكل المطلوب، أمامنا ٢٤ ساعة لقرار مشاركته من عدمها". مشيراً بأن لدينا خيار بمشاركة اللاعب سلمان مؤشر ليحل بديلاً عن السومة.

وعن خصمه فريق الهلال قال جروس:"فريقنا متكامل وليس لديهم إلا مهاجم صريح واحد هو عمر خربين وهذا يسبب صعوبة لنا وكذلك يملكون أظهرة يتقدمون بكثرة ويجب أن نوقفهم ونجعلهم يدافعون "مبيناً أن هناك رغبة من جميع لاعبي الأهلي في تسجيل أهداف في مرمى حارس الهلال عبدالله المعيوف.