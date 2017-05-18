محاضرات كلاتنبيرج الإلكترونية تصدم اتحاد القدم

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Thursday, 18 May 2017 - 00:00 am

دخلـــت علاقـة الاتحـاد السعــودي لكـرة القدم مع الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد في نفق مظلم، وباتت مهدة بالانفصال، رغم توقيع الطرفين العقد الملزم في 16 فبراير الماضي، ولمدة ثلاث سنوات.

جـاء ذلك بعـدما أعلنـت الأكاديمية العالمية للتحكيم في إنجلترا، أمس الأربعاء، موافقة كلاتنبيرج على تولي منصب المدير الدولي للأكاديمية.

وسيكون كلاتنبيرج أحد المتعهدين بشرح مستجدات قانون كرة القدم والتحكيم في المنصة الإلكترونية، التابعة للأكاديمية التي تصنف بأنها منصة تعليمية فريدة من نوعها، وتهدف إلى نقل الفن القديم من الحكم في حقبة جديدة من التميز والمهنية.

كما تقدم الأكاديمية دروساً تثقيفية لحكام كرة القدم على مستوى العالم، وجاءت فكرة إنشائها سعياً إلى تشجيع المبتدئين، وزيادة تثقيف ذوي الخبرة.

وكتبت الأكاديمية في الخبر الذي نشرته على صفحتها الرئيسية لموقعها الإلكتروني: "الحكم الأفضل في العالم ينضم إلى الأكاديمية".

ولم تكشف الأكاديمية العالمية للتحكيم عن القيمة المالية للعقد، واكتفت بنشر تصريح رسمي لكلاتنبيرج بعد التوقيع الرسمي، وقال فيه إنه مسرور للغاية بالانضمام إلى فريق العمل بالأكاديمية، مضيفاً: "أحب كرة القدم وأحب التحكيم.. كنت أحلم منذ فترة طويلة بأن أعطي شيئاً ملموساً إلى الرياضة، التي كانت جيدة جداً لي على مر السنين".

وأكــد كلاتنبيـرج "42 عامــاً"، أهمـيـة الـدروس التثقيفية للحكام، وقال: "كانت الاستشارة من ذوي الخبرة في المجال أحد أهم مسببات نجاحي في التحكيم، وعلى مدى العامين الماضيين كنت أجد من يشيد بالإيجابيات، ومن يصحح الأخطاء والسلبيات".

على ذات الصعيد، أشاد جوك واو، المدير التنفيذي للأكاديمية بخطوة انضمام مارك كلاتنبيرج إلى فريق العمل، وقال: "نحن نؤمن بأننا بحاجة ماسة ورائدة إلى الخبراء؛ ولهذا الغرض نحن نريد أفضل الناس على متن الرحلة، وليس هناك اسم أكبر من مارك كلاتنبيرج في عالم التحكيم".

وأوضح: "رؤية مارك وخبرته الواسعة أثبتت أنها لا تقدر بثمن، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاشتراك بالأكاديميـة، سيكون مارك صادقًا وصريحًـا، وبإمكان الأعضــاء الوصــول إليه ومشورته بسهولة".

أمام ذلك، حاولت "الرياضية" أخذ وجهة النظر الرسمية لاتحاد القدم تجاه خطوة مارك كلاتنبيرج، بيد أن المحاولات باءت بالفشل.

لكـن مصـــادر خاصــة لـ"الرياضية" كشفت أمس أن خطوة تعاقد كلاتنبيرج مع الأكاديمية العالمية للتحكيم، تمت دون علم اتحاد القدم، وأضافت: "مجلس الإدارة أصيب بصدمة شديدة بعد تلقيه الخبر".

يشار إلى أن مجلس اتحاد القدم تعاقد مع كلاتنبيرج في بادئ الأمر مديراً لإدارة تطوير الحكام بالاتحاد، خلفاً لمواطنه المستقيل من المنصب، هاوارد ويب.

ومع الأيام الأولى من مايو الجاري، أصدر مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتكليف كلاتنبيرج رئيساً للجنة الحكام، بعد إعادة تشكيل أعضائها، وتعين مرعي عواجي، رئيس اللجنة السابق نائباً له، وعضوية محمد بخيت، وعبد العزيز العيدان، وفهد الملحم.