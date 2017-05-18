خضر يطير بذهبية حواجز أم الألعاب في باكو

تغطية - ناصر العساف | Thursday, 18 May 2017 - 00:00 am

أضافت السعودية 3 ميداليات جديدة أمس إلى رصيدها في دورة ألعاب التضامن الإسلامي "باكو2017"، ليرتفـــع رصيــد السعودية إلى 9 ميداليـــات "3 ذهبيات و6 برونزيـــات" أبقـت السعودية في المركز العاشر على مستوى الترتيب العام فيما تتصدر تركيا الترتيب برصيد 133 ميدالية منها 51 ذهبية.

وأسفرت منافسات أمس عن تحقيق العداء أحمد خضر الميدالية الذهبية الثالثة للسعودية في الدورة، عندما انتزع ذهبية سباق 110 أمتار حواجز بزمن قدره 68 : 13 ثانية، في السباق الذي جرى على مضمار الملعب الأولمبي بباكو وذلك بفارق ثلاثة أمتار عن أقرب منافسيه، الأذربيجاني محمودوف الذي نال الفضية فيما حقق العراقي محمد سعد البرونزية، وهي الذهبية الثالثة للسعودية في الدورة حتى الآن.

كما حقــق المنتخــب السعودي لكــرة المــاء برونزية المسابقة بفــوزه على أذربيجان 11ـ7 ، فيما آلت الذهبية لتركيا والفضية لإيران.

وحصل سعود المولد لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو على الميدالية البرونزية لوزن تحت 58 كجم، وكان زميله حمد المبروك قد أحرز أمس ميدالية برونزية، وعبر العميد ركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي التايكوندو عن سعادته بهذه الميدالية، مؤكداً تطلعهم لمضاعفة الميداليات.